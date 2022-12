Beim Ehrungsabend in Herzogenaurach würdigte Bürgermeister German Hacker die Leistungen von Jürgen Bauer, dem Geschäftsführer der städtischen Eigenbetriebe. Ende des Jahres tritt er in Ruhestand. Hacker zeigte sich erfreut, dass Bauer so lange für die Stadt tätig war.

Am 1. November 1999 wurde Bauer zum technischen Geschäftsführer ernannt, 2008 zum kaufmännischen Geschäftsführer . 2011 erfolgte seine Ernennung zum alleinigen Geschäftsführer der Herzo-Werke und von Herzo-Media, 2013 übernahm er auch noch die Verantwortung für die Herzo-Bäder und -Verkehr.

Bauer habe im Trio, im Duo und auch allein viel geleistet. In seine Wirkenszeit fallen die Akquise von Biogas, die Umstellung der Strombeschaffung, der Vertrieb außerhalb der Stadtgrenzen, die öffentlichen Ladesysteme, der Neubau des Logistikzentrums etc. Die Stadt Herzogenaurach verfüge jetzt bereits über 100 Kilometer Glasfasertechnik.

Hacker erinnerte an die Betätigungsfelder Bus, Bäder, Wasser, Strom, Gas und dankte Bauer für die gewissenhafte Tätigkeit und seine berufliche Lebensleistung. „ Herzogenaurach konnte sich auf dich als cleveren Geschäftsführer verlassen“, sagte Hacker . Für Bauer sei es wichtig gewesen, eine möglichst gute Infrastruktur zu schaffen, die dauerhaft funktionieren soll.

In seiner Dankesrede erinnerte Jürgen Bauer daran, dass er aus dem Anwesen Hauptstraße 45 gebürtig sei und in seiner Zeit bei den städtischen Eigenbetrieben die Infrastruktur in der Stadt mitgetragen habe. So wechselte er vom Aufsichtsrat in die Geschäftsführung der Herzo-Werke – trotz SPD-Parteibuch.

Die Zukunft bringe neue Herausforderung mit sich, das Gasnetz könne auch für Wasserstoff genutzt werden. Sein Dank ging an die Mannschaft für langjährige gute Zusammenarbeit, an seine Familie, seine Frau Jutta und die Söhne. Vermutlich sei ihm das Umschalten von Geschäftsführer auf Familienvater nicht immer gelungen.