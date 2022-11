Am Sonntag, 13. November, um 14 Uhr bietet der Erlanger Tourismus- und Marketingverein eine Führung rund um das jüdische Leben in der Hugenottenstadt an.

Die Führung „Schalom!“ gibt Einblicke in die Lebensumstände und Schicksalswege verschiedener Persönlichkeiten. Gleichzeitig macht sie aufmerksam auf jüdische Gepflogenheiten und Traditionen.

Hat „Hals- und Beinbruch“ mit dem Sabbat-Fahrstuhl etwas gemeinsam? Welche Bedeutung hat die Megilla in der Mesusa? Jakob Herz, ein Menschenfreund, der erste jüdische Professor in Bayern? Emmy Noether , die Mutter der modernen Algebra?

Die Führung dauert 90 Minuten und kostet acht Euro für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahre zahlen drei Euro. Tickets gibt es auch direkt bei den Stadtführerinnen und Stadtführern . Treffpunkt ist am Eingang der Hugenottenkirche, Hugenottenplatz.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter erlangen.info/stadtfuehrungen. red