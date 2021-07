Ein Hurra erschallte am Sonntagabend nicht nur in Adelsdorfs italienischer Partnergemeinde Uggiate Trevano. Hatten doch die Italiener gerade ihren Titel als Europameister gewonnen. Adelsdorfs Freunde der Partnerschaft, allen voran Bürgermeister Karsten Fischkal, schickten sofort Glückwünsche in die Partnergemeinde. In Uggiate Trevano selbst war natürlich der Teufel los. Begeisterte Fußballfans (Tifosi) fuhren in ihren Autos die italienische Flagge schwingend und jubelnd durch den Ort.

Text: Johanna Blum/Foto: privat