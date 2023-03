Mit einem Gottesdienst in der Niederndorfer Josefskirche, in die die Mitglieder mit Fahnenbegleitung einzogen, beging der Josefsverein seine Josefifeier. Beim Einzug vertreten waren die Fahnen des Josefsvereins, des AS-Niederndorf, des Obst- und Gartenbauvereins, der Kolpingsfamilie Herzogenaurach, sowie der Feuerwehren von Niederndorf und Neuses. Nach dem Gottesdienst , den Präses Michael Pflaum zelebriert hatte, wurde die Hauptversammlung in der Kirche abgehalten.

Bereits im Vorfeld hatte Kern an die Jubilare die Urkunden überreicht. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Sonja Frötsch, Beate Kolb, Eleonore Lechmann und Angelika Neid geehrt, für 40-jährige Zugehörigkeit Bernhard Belzer, Helmut Kern und Ernst Kreiner. 50 Jahren hält Konrad Gulden dem Josefverein die Treue.

Ein Rückblick: Im März vergangenen Jahres war ein neuer Vorstand gewählt worden. Die Aktiven im Josefsverein schmückten mit Unterstützung der Gärtnerei Gauch den Brunnen auf dem St. Josef Platz zum Osterfest. Ein wichtiger Termin im kirchlichen Jahreslauf ist auch der Erntedankgottesdienst mit der Erntedankkrone. Für die vom Frauenkreis gebundenen Palmsträußchen wurde eine Spende mithilfe der St. Josef-Kasse verdoppelt und an die Herzogenauracher Tafel übergeben.

Vergleichbar war das Vorgehen mit dem Erlös beim Verkauf der Kräuterbüschel am Fest Maria Himmelfahrt. Eine Spende in Höhe von 2325 Euro übergab die Frauengruppe dem Team des ASB-Wünsche-Wagens. Mit dessen Hilfe können Menschen am Ende ihres Lebens noch einmal an ihren Lieblingsort gebracht werden.

Ein besonderer Termin ist am Samstag, 25. März, in Heroldsberg mit Weihbischof Herwig Gössl . Das Thema: Sind Männergesellschaften noch zeitgemäß?

Am Freitag, 31. März, werden dann wieder Palmkätzchen für die Palmbuschen gesammelt. Manfred Welker