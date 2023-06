Am vergangenen Wochenende hatte der Schützenverein Hubertus-Neuhaus 1952 zu seinem Johannisfeuer eingeladen. Die Schützen hatten gute Vorarbeit geleistet und so war ein schönes und imposantes Feuer zu erwarten. Einige Gäste trafen schon deutlich vor Veranstaltungsbeginn ein und wollten sich vermutlich so ihre Lieblingsplätze sichern. Bei Einbruch der Dämmerung war es dann soweit: Die anwesenden Kinder wurden mit Fackeln ausgestattet und dann wurde das Feuer gemeinsam entzündet. Die Feuerwehr Neuhaus sorgte für die Sicherheit und hatte die Lage stets unter Kontrolle. Das Angebot an Essen und Trinken war umfangreich und wurde gut angenommen. Vermutlich wurde bis zum Erlöschen der letzten Glutnester gefeiert.

Foto: Hubertus Neuhaus