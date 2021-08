Absolventen der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf – Fachrichtung Landbau – haben mit ihrem Abschluss den Titel „Staatlich geprüfter Techniker für Landbau“ und die Ausbildereignung erworben. Einer der Absolventen ist Johannes Egelseer aus dem Herzogenauracher Ortsteil Zweifelsheim. Er ist Drittbester der Technikerschule 2 mit einer Durchschnittsnote von 1,55.

Insgesamt wurden aus den Triesdorfer Fachschulen 99 Absolventinnen und Absolventen in das Berufsleben entlassen. Sie treffen auf ein vielfältiges Arbeitsplatzangebot in landwirtschaftlichen Unternehmen und in vor- und nachgelagerten Bereichen oder gehen in ihre Betriebe zurück. Die Eintrittsvoraussetzungen in die zweijährige Technikerschule sind: abgeschlossene Berufsausbildung als Landwirt und zusätzlich mindestens ein Jahr einschlägige Berufspraxis.

Agrarbetriebswirt ist der Titel der Absolventen der Höheren Landbauschule. Diese hochspezialisierte Fortbildung für Landwirte mit guter Fachschul- und Meisterausbildung befähigt zur Führung größerer landwirtschaftlicher Betriebe. Mindestvoraussetzung für den Eintritt in die Höhere Landbauschule ist eine abgeschlossene Berufsausbildung als Landwirt und der erfolgreiche Abschluss der Landwirtschaftsschule . red