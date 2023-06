Das diesjährige Fischerfest im Engelgarten in Höchstadt war ein Erfolg wie schon lange nicht mehr. Der Vorsitzende Klaus Müller freute sich besonders über den Fleiß seiner Mitglieder an den vier Tagen.

Bereits am Donnerstag führte man ein Freundschaftsfischen gegen die Angler von Gremsdorf durch, der Sieg ging eindeutig nach Höchstadt. Bei der Pokalüberreichung lobten Müller und der Vorsitzende von Gremsdorf Robert Ruhmann das kameradschaftliche Verhältnis zwischen beiden Vereinen, aber ganz besonders auch, dass sich viele Jungfischer am Fischen beteiligten. An den anderen Tagen gab es nicht nur gutes Essen von Räucherfisch bis hin zur Fischsuppe, alles verbunden mit gemütlicher Musik.

34 Petrijünger ließen wiegen

Am Sonntag war dann Hegefischen angesagt, es durften nur zwei Fische zur Wage gebracht werden. Wasserwart Sebastian Baum hatte viel Abwiegearbeit zu leisten, denn von den 68 Teilnehmern aus elf Vereinen hatten 34 Petrijünger etwas zur Wage gebracht.

Sieger wurde am Ende Jörg Schnelle vom Anglerverein Greiendorf mit dem schwersten Fisch, einem Karpfen mit dem sagenhaften Gewicht von 9430 Gramm. Paul Neudörfer