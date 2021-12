Das Evangelische Dekanat Erlangen gibt bekannt, dass Jochen Nentel zum 1. Februar die Stelle als Leiter des Schulreferats antritt.

Nentel ist zurzeit geschäftsführender Pfarrer in der Kirchengemeinde St. Matthäus in Nürnberg-Nord. Aufgrund seiner vielfältigen Erfahrungen im Schuleinsatz an Grundschule und Gymnasium wie auch in der gemeindlichen Jugend- und Konfirmandenarbeit und seiner Lehrtätigkeit sei er für diese Stelle geradezu prädestiniert. Denn seine Fachkenntnisse vermittelte er auch als Dozent für Altes Testament im Fachunterricht am Lehrstuhl für Religionspädagogik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg .

Nentel ist überzeugt: „Die Zukunft unserer Kirche liegt zusammen mit der Gemeindearbeit ganz wesentlich im Religionsunterricht.“ Der 52-jährige Theologe wünscht: „Viel Kraft gerade angesichts der sich verschärfenden Unterrichtsbedingungen.“

Das Schulreferat im Dekanat Erlangen ist zuständig für alle Belange den evangelischen Religionsunterricht betreffend.

Insgesamt sind circa 300 Personen aus allen kirchlichen Berufsgruppen ( Pfarrer , Religionspädagogen, Katecheten , Religionsphilologen) sowie staatliche Lehrkräfte mit Vocatio an insgesamt 120 Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie allen weiterführenden und berufsorientierten Schulen im Einsatz. red