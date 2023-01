Roland Schönmüller

Mit dem Dreikönigstag enden die zwölf Nächte, die unsere Vorfahren fast schon ein wenig ehrfurchtsvoll die „Heiligen Zwölf Nächte“ oder „die Raunächte“ nannten. Es sind die Tage, in denen die Dunkelheit mit dem Licht kämpft und die Berchten als Anführer(innen) des wilden Heeres durch die Lüfte reiten.

Die Heiligen Drei Könige werden seit langer Zeit auch als Schutzpatrone der Reisenden verehrt. Daran erinnern noch heute die Namen vieler Gasthäuser, die den Namen „Stern“, „Krone“, „Mohr“ oder „Zu den Heiligen Drei Königen“ tragen.

Unter dem Zeichen dieser alten Überlieferungen und Bräuche hat das neue Jahr seinen Anfang genommen und damit schließt sich der Ring der festlichen Tage in der Weihnachtszeit .

Der Zorn der Dämonen

In dieser Zeitspanne „zwischen den Jahren“ und etwas darüber hinaus waren bei den Frauen und Mädchen das Waschen, Nähen und Spinnen verboten, um nicht den Zorn der „Wilden Jagd“, von Frau Holle oder anderer Dämonen, die in in dieser Zeit ihr Unwesen treiben sollten, hervorzurufen. Haus und Hof wurden mit geweihten Kräutern „geräuchert“ oder mit Weihwasser besprengt.

Auch war es eine wichtige Zeit für Liebes- und Wetterorakel. So erfuhr man durch trocken gebliebene und feucht gewordene Nuss- oder Zwiebelschalen, in welchen künftigen Monaten es regnen würde. Außerdem suchte man unruhige Hausgeister für eine gute Ernte zu gewinnen und heimische „Radaubrüder“ mit aufgestellten Leckereien zu besänftigen.

Die Raunächte sind bekanntlich die längsten Nächte des Jahres. Einst erzeugten diese meist auch noch stürmischen Winternächte bei vielen Menschen Unruhe, Unbehagen und Ängste. In den germanischen Sagen fährt in den Zwölften die Wilde Jagd durch die Lüfte: Es ist ein gespenstisches Heer von Toten, dem der Wilde Jäger, wohl Wotan, vorausreitet. Dieses dämonische Heer versuchten unsere Altvorderen freundlich zu stimmen, indem sie den mythischen Gestalten ein Mahl im Hause zubereiteten. Haus und Hof hatten sauber zu sein, alle Arbeiten sollten getan sein und aufgeräumt sein, wenn eine der Hauptfiguren dieser Raunächte in die Wohnung kam.