Knapp zehn Prozent aller Menschen in Deutschland sind von einer Schwerbehinderung betroffen. Vorurteile, Barrieren und fehlende Informationen erschweren ihnen oftmals den Weg in die Arbeitswelt. Um über Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten aufzuklären, hatte die Wirtschaftsförderung des Landkreises regionale Unternehmer eingeladen, um mit den Arbeitsvermittlern ins Gespräch zu kommen. Mit dem Modellprojekt „Laut“ (die Buchstaben stehen für leben, arbeiten und teilhaben), das sich zum Ziel setzt, jährlich 100 schwerbehinderte Personen aus dem Landkreis und der Stadt beruflich zu integrieren, wurde den interessierten Gästen ein Instrumentarium des Jobcenters Erlangen-Höchstadt vorgestellt, das bei der Eingliederung und der Begleitung der betroffenen Menschen Vermittlungs- und Unterstützungshilfen bietet.

Vonseiten der Arbeitgeber wurden bei dieser Zusammenkunft aber auch offen die Probleme angesprochen, die bei solchen Integrationsversuchen in der Praxis auftreten. So empfahl beispielsweise der IHK-Vorsitzende Michael Thiem, Grunddefizite und -erkrankungen, die bisher einer Integration in den Arbeitsmarkt im Weg standen, durch spezielle vorgeschaltete Hilfsangebote auszugleichen beziehungsweise zu behandeln. „Es geht schließlich um eine langfristige Berufsintegration, die sowohl für den Betroffenen als auch für den Arbeitgeber das erstrebenswerte Ziel sein muss“, sagte Thiem.

Dass auch die Firmen noch genauer über die vielfältigen und aktuell gültigen Fördermöglichkeiten informiert werden müssen, brachte stellvertretender Landrat Martin Oberle ein. Die Verantwortlichen des Projektes „Laut“ boten in der Diskussion ihre Hilfe an, um beispielsweise die Hemmschwellen über Praktika und eine Vor-Ort-Begleitung abzubauen. Heike Fische, Teamleiterin des Jobcenters des Landkreises, lobte die Zusammenarbeit mit den Barmherzigen Brüdern und den Sozialen Betrieben der Laufer Mühle, die mit speziellen Qualifizierungsmodulen gewisse Vermittlungshemmnisse zu überwinden versuchen. red