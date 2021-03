Es sind vor allem drei Punkte, die Peter Simon als Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Haushaltssitzung am 25. März in die Debatte einbringen will. Zum einen werde man, angesichts der wegen Corona doch außergewöhnlichen Lage, dieses Jahr keinen eigenen Antrag einbringen, um Geld zu sparen. Zum zweiten wollen die Grünen dem Haushalt zustimmen, obwohl darin ja auch das Projekt Südumfahrung verankert ist, das die Fraktion vehement ablehnt. Und zum dritten findet sich der Klimaschutz als eine wesentliche Aufgabe der kommenden Jahre in der grünen Stellungnahme zum Haushalt wider, und zwar in vielen Punkten.

Dazu zählt freilich auch eben dieses für die Umweltpartei vermaledeite Straßenbauprojekt , das so gar nicht zum Klimaschutz passe. Die Südumfahrung zieht sich dann auch wie ein roter Faden durch die Haushaltsrede, die Simon vortragen will. Obwohl sie sich mit allen grünen Überlegungen zum Etat stößt, will die Fraktion den Haushalt mittragen.

Versprechen

Die Möglichkeit der Mitbestimmung in der Gestaltungsmehrheit wird von Simon in der Summe nämlich wichtiger bewertet, als dass man jetzt in Prinzipienreiterei verfalle. Er sieht wichtige grüne Ansätze realisiert. Dementsprechend werde man dem Versprechen einer stabilen Gestaltungsmehrheit nachkommen. Simon: "Leider kann man den Haushalt nur im Ganzen abstimmen und einzelne Punkte wie die Südumfahrung nicht einzeln ablehnen." Um den Stopp der Südumfahrung dennoch zu realisieren, habe man ja das Bürgerbegehren mitinitiiert. "Wir werden hart dafür kämpfen, um diese Straße schlussendlich doch noch zu verhindern", stellt der Fraktionssprecher fest. Eine Forderung hat die Fraktion in diesem Zusammenhang dennoch: Die Verwaltung solle alle weiteren Investitionen zur Südumgehung einfrieren, bis es einen Bürgerentscheid über dieses Thema gegeben hat.

Klimaschutz: Entschlossen handeln!

"Wir müssen endlich auf allen Ebenen entschieden für den Klimaschutz handeln!" Es ist ein Kernpunkt der Grünen, "dass dieser Leitsatz in wirklich allen Bereichen des Lebens einfließt und noch viel mehr einfließen muss". Wichtige Schritte in Richtung Klimaneutralität seien in der Stadt gemacht, aber viele weitere müssten folgen. Dazu gehöre das Grünflächenkonzept, aber auch die Bestrebung, "dass wir unsere noch bestehenden Grün- und Ackerflächen möglichst erhalten."

Und da ist Simon wieder bei der Südumfahrung. Mehr als 22 Hektar grünes Land würden durch diese unnötige Straße vernichtet werden. Natürlich müsse eine Verkehrslösung für Niederndorf kommen, aber es gebe etliche klimafreundlichere Alternativen als eine Straße, "die wohl die schlechteste aller Lösungen ist", wiederholte Simon. Eine "wunderbare Alternative" wäre die Aurachtalbahn, wenn sie sich denn als realisierbar erweist.

Eine klimafreundliche Mobilität sind nach Aussage des Fraktionssprechers auch die Radwege und die Stadtbusse. Dessen System müsse intensiver ausgebaut werden, "Park and Ride-Angebote" würden eine Südumfahrung ebenfalls obsolet machen. Beim Thema "Park and Ride" können sich die Grünen eine Seilbahnlösung vorstellen, die einerseits deutlich günstiger wäre und andererseits kaum Fläche verbrauchen würde. Zudem wäre sie ein touristischer Anreiz, um die Wirtschaft weiter zu stärken, meint Peter Simon.

Pragmatische Lösungen für die Menschen müssten auf der Herzo Base und in der Innenstadt gefunden werden. Im neuen Stadtteil fehlen nach Ansicht der Grünen die Fußgängerwege, im Stadtkern wolle man erneut der Forderung nach einer Vergrößerung der Fußgängerzone Nachdruck verleihen. Eine nachhaltige Verkehrswende würde dazu beitragen, in naher Zukunft eine klimaneutrale Stadt zu werden. 2022 wollen die Grünen dann eine Stabsstelle für Klimaschutz beantragen.

Der "Sichere Hafen Herzogenaurach " und ein Jugendparlament - zwei Punkte, die den Grünen sehr gefallen. Ebenso wie ein Streetworker, der auf einen gemeinsamen Antrag der Gestaltungsmehrheit hin in der Haushaltssitzung beschlossen werden soll. Also ein Jugendarbeiter außerhalb des rabatz.