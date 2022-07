Zu einem aktiven Besuch sind zwei italienische Studentinnen aus der Partnergemeinde Uggiate Trevano nach Adelsdorf gekommen. „Wir wollen unser Deutsch verbessern und Erfahrungen sammeln“, sagt Georgia Tamburiello (22). „Deshalb fragten wir im Frühjahr in Adelsdorf an, ob es hier Familien gibt, die uns für drei Wochen beherbergen“, ergänzt Beatrice Gurin (22).

Beide studieren Übersetzung und Dolmetschen, Englisch und Deutsch an der Universität Carlo Bo in Mailand. „Wir sind ganz glücklich, dass es geklappt hat“, strahlt Beatrice. Vera Bretting und Sophia Eichhorn vom Partnerschaftskomitee hatten sich auf die Suche nach Gastfamilien gemacht.

Familie Kaltenegger aus Aisch und die Familien Plack und Auer aus Adelsdorf beherbergen die Mädchen. In den ersten zwei Wochen absolvierten sie ein Praktikum in der Schulkindbetreuung „Logo“ an der Adelsdorfer Grundschule. „Mir ist aufgefallen, dass hier sehr viele Kinder mit ausländischen Wurzeln zur Schule gehen“, findet Beatrice. Georgia schwärmt, dass die Kids hier viel braver und besser erzogen seien als die italienischen Kinder . Adelsdorf sei wirklich ein schönes Dorf „und hier leben so viele nette und freundliche Menschen“, erklärt Georgia.

Das Schloss haben sie schon besucht und von den Kellern ringsum sind sie begeistert. Ein Ausflug nach Bamberg stand auf dem Programm, es folgen noch Fahrten nach Würzburg und Nürnberg.

In der letzten Adelsdorf-Woche werden sie in der „Hosteria da Enzo“ in Höchstadt ein bisschen kellnern und dann die Heimreise antreten.

So eine Partnerschaft bietet schon viele Vorteile. Auch Adelsdorfer Studentinnen haben bereits in Uggiate Trevano ihr Italienisch verbessert und zum Beispiel ein Praktikum bei einem Rechtsanwalt gemacht. Zum Weihnachtsmarkt wollen Georgia und Bea unbedingt wiederkommen, zumal da auch das 25. Jubiläum der Partnerschaft gefeiert wird. Sie hoffen, dass Corona das zulässt.