Am Freitag, 29. Oktober, 20 Uhr, kommt der Irish Folk in das Kulturzentrum Jahnhalle in Baiersdorf . Die Singer/Songwriterin Eleanor McEvoy ist im Rahmen ihrer „Gimme some Wein“-Tour zu Gast. Karten gibt es online unter www.baiersdorf.de, per Telefon 09133/779013 oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@baiersdorf.de. Foto: Veranstalter