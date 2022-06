Endlich wieder Theater, endlich wieder „Arena“! So heißt es in einer Pressemitteilung der Festival-Organisatoren.

Den Auftakt hat die Gruppe „Boy*s in Sync“mit Simon David Zeller und Jakob Schnack Krog gemacht, die mit ihrer körperlichen und verspielten Performance dem Publikum sowohl befreiendes Gelächter als auch Tränen in den Augenwinkeln geschenkt hat. Gefeiert wurde das Theater selbst, das Glück, sich versammeln zu können und einen einmaligen Abend miteinander erleben zu können.

„Es ging um das, was uns eint, spaltet und wieder zusammenführt und wie wir nach zwei Jahren pandemischer Trennung wieder Berührung spüren können“, heißt es in der Presseinfo. Das präsentierte Stück namens „Happy Vineyards“ hat damit einen intensiven Beginn des 32. Arena-Festivals und damit einen ersten Einblick in das diverse und lebhafte Programm geboten.

Jan Schielzeth, Vorstand des Vereins Arena - der jungen Künste e.V. zieht ein erstes Resümee: „Nach zwei Jahren Pandemie freuen wir uns unser studentisches Festival endlich wieder in Präsenz veranstalten zu können. Und gerade wegen den für uns alle bedrückenden Kontakteinschränkungen könnte unser Motto ,Berühr mich!’ nicht passender sein.“

Eröffnet wurde das Festival mit Reden der Festival-Patroninnen Prof. Bärbel Kopp, Vizepräsidentin der FAU, und Anke Steinert-Neuwirth, Erlangens Kulturreferentin, welche ihre Begeisterung für die von Studierenden geleistete Arbeit kundgetan haben. „Unser Programm ergründet Berührung in vielen verschiedenen Facetten. Es finden sich sowohl intensive körperliche Tanzperformances als auch eine szenische Lesung mit Gedichten zweier Schriftsteller, die versuchen, die Kilometer zwischen sich zu überwinden“, so Viena Schall, Pressesprecherin des Festivals.

Karten können an der Tageskasse im Festivalzentrum, vor Beginn der Vorstellung an den Spielstätten oder online unter arena-festival.de erworben werden. red