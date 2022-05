Anlässlich der Heiligsprechung von Charles de Foucauld zelebrierte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick eine Eucharistiefeier in der Einrichtung der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf .

Neben Foucaulds geistlicher Familie aus dem Erzbistum Bamberg waren auch Pater Thomas, Vertreter der Brudergemeinschaft der Barmherzigen Brüder (bayerische Ordensprovinz), Pater Wolfgang, Vertretung der Brudergemeinschaft der Karmeliten (O. Cam) Bamberg, sowie Generaloberin Lelemma, Little Sisters of Christ, bei der Feierlichkeit anwesend. Charles de Foucauld lebte zwischen 1858 und 1916, war ein französischer Soldat, Forscher und später Priester und Eremit. Nach einem ausschweifenden Leben suchte er Gott. Daher sein Wahlspruch: „Jesus – Caritas , Jesus – die Liebe“. Am 15. Mai sprach ihn Papst Franziskus im Petersdom zu Rom heilig.

„ Charles de Foucauld hat nach einem wilden und mondänen Leben Gott gesucht und ihn als Urgrund, Sinn und Ziel des Lebens gefunden“, sagte Schick im Gremsdorfer Gottesdienst. Er erinnerte an Foucaulds Spiritualität. red