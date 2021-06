Im Herbst 2020 hatte sich der Rotary-Club Höchstadt der Aktion „Insektenhotels“ der Erlanger Rotarier in Zusammenarbeit mit der Werkstatt der „Barmherzigen Brüder“ in Gremsdorf angeschlossen. Die Höchstadter Rotarier spendeten zehn Insektenhotels, die in Gremsdorf gefertigt wurden, an Schulen und Kindergärten. Nicht nur an den beiden Grundschulen und dem Gymnasium in Höchstadt wurden die Bienenhotels aufge-stellt, sondern auch in den Grundschulen in der Umgebung und im Kindergarten in Hannberg. Zum Weltbienentag konnte das letzte „Hotel“ in Etzelskirchen eröffnet werden. Typische Bewohner der Insektenhotels sind Wildbienen, Hummeln, Wespen , Florfliegen, Ohrwürmer, Marienkäfer und Schmetterlinge . Die Insekten finden hier Nistmöglichkeiten und Überwinterungshilfen. Das Wetter wird schöner, die Schulen sind gut vorbereitet und bald ist sicher viel los an den Standorten. Clubpräsidentin Adelinde Reinhardt freut sich mit den Schülern , Lehrern und den Insekten auf einen regen Hotelbetrieb. red