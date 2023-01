Der Sportkegelverein Röttenbach startete nach zwei Jahren Corona-Pause wieder traditionell mit dem Neujahrswerbekegeln ins neue Jahr . Das Turnier wurde mit vier Würfen auf alle Neune ausgetragen, wobei die beste Viererserie in die Wertung kam.

Bei der Siegerehrung berichtete Vorsitzender Roland Watzer, dass es trotz nachlassendem Interesse wieder tolle Ergebnisse gab und fünf Teilnehmer stolze 30 Kegel und mehr zu Fall brachten. Egon Löfflmann holte sich souverän mit der Wurfserie 8-9-8-9 den Turniersieg mit 34 Kegeln.

Damit verwies er Werner Kittler mit Wurfserie 9-7-7-9 und Christof Dürrbeck mit 9-8-6-9 und getroffenen 32 Kegeln auf die Plätze 2 und 3. Mit 30 Kegeln folgten Sebastian Beck und Jürgen Schulz . 29 Kegel brachten Matthias Lubnow, Margarete Dürrbeck und Friedrich Beck zu Fall.

Einen besonderen Dank richtete Watzer an die Helfer, die an den beiden Turniertagen Schreibdienst und Bewirtung erledigten, und an Dritten Bürgermeister Hans Götz für sein Grußwort. Geschäftsleute trugen laut Vereinsangaben durch Sachspenden einen wesentlichen Anteil zum Gelingen dieses sehr attraktiven Turniers bei. Roland Watzer