Die Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen konnten kürzlich der evangelischen Kirche stolz den symbolischen Scheck von 1600 Euro überreichen, die durch die „Spendenaktion Energiegeld“ gesammelt wurden. Diese Summe wurde von Bürgerinnen und Bürgern aus Herzogenaurach von ihrem Energiegeld gespendet, um es Menschen zukommen zu lassen, die es nötiger haben als sie selbst. Die evangelische Kirche machte über ihr Spendenkonto die überparteiliche und überkonfessionelle Aktion möglich.

„Als durch die Presse ging, dass das Energiegeld von 300 Euro unabhängig vom Einkommen ausgezahlt wird, konnte ich es kaum glauben, dass es keinerlei soziale Abstufung gibt“, wundert sich die Ideengeberin der Aktion, Monika Willwohl, Mitglied vom Vorstand der Grünen in Herzogenaurach , noch heute. Das Energiegeld wurde zunächst nur an sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer ausgezahlt, auch das war alles andere als sozial ausgewogen. Später wurden auch Studierende und Rentner entlastet.

Der Ortsverband der Grünen in Herzogenaurach hat dann den Entschluss gefasst, dass eine Umverteilung von Bürgern in der Stadt initiiert werden sollte. „Ich habe mich über die Initiative sehr gefreut, weil es wichtig ist, dass bei allen gesellschaftlichen und politischen Themen immer die Schwächsten berücksichtigt werden“, betont Patrizia Eliani-Siontas, Stadträtin der Grünen, und spiegelt damit die Stimmung im Ortsverband wider.

Um Hilfe bitten erfordert Mut

1200 Euro der Spenden wurden bis heute über die Evangelische Kirchengemeinde weitergegeben. Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen haben sich nach Bekanntgabe der Aktion an die Pfarrerin der Kirchengemeinde Karola Schürrle gewandt.

„Ich bin froh, dass Spenderinnen und Spender uns ihr Geld anvertrauen und ich bin froh, dass Menschen sich outen, deren Einkommen nicht fürs Leben reicht, weil Krankheit, Arbeitslosigkeit oder eine zu geringe Rente eine Teilhabe am echten Leben in Herzogenaurach erschweren.“ Sie dankte denen, die auf ihre Zuweisung verzichteten und sie habe große Achtung vor den Menschen, die vor ihrer Tür standen und mit dem Beleg ihres Einkommens um eine Zuwendung baten. Sie ist sich sicher, dass in Herzogenaurach noch viel mehr Menschen aller Generationen leben, denen so eine Spende helfen würde, die sich aber lieber durchbeißen, als um Hilfe zu bitten. red