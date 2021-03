Ein Anwohner beobachtete am Mittwoch gegen 20.40 Uhr, wie ein unbeleuchtetes Fahrzeug die Untere Karlstraße in Baiersdorf befuhr und dann aus dem Fahrzeug mehrere Schüsse abgegeben wurden.

Rote Laserstrahlen

Zur selben Zeit befand sich ein weiterer Anwohner im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses und sah dort fern. Er bemerkte plötzlich mehrere rote Laserstrahlen, welche an seine Zimmerdecke leuchteten. Kurz darauf vernahm auch er die genannten Schussgeräusche aus Richtung der Straße. Als er anschließend vorsichtig aus dem Fenster sah, war niemand mehr zu sehen.

Projektil prallt ab

An der Außenverglasung der Fensterscheibe konnte ein kleines Einschussloch festgestellt werden. Das Projektil prallte an der äußeren Scheibe ab und durchdrang diese nicht. An der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Täter eine Gasdruckwaffe verwendet hat. Es wird angenommen, dass es sich nicht um eine wahllose Tat handelt, sodass die Bewohner von Baiersdorf nicht mit einer Häufung vergleichbarer Fälle rechnen müssen. Ob ein Tatzusammenhang mit den beschädigten Bushaltestellen in Erlangen besteht, wird aktuell noch ermittelt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Erlangen-Land bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Sofern Sie Hinweise zum Sachverhalt vom 10. März in Baiersdorf machen können, nehmen Sie bitte telefonisch mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land Kontakt auf (Telefon 09131/760 514). pol