Als Parkplatz hat am Montagabend der Fahrer eines Sattelzuges eine Nothaltebucht auf der A 3 kurz vor der Ausfahrt Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Würzburg missbraucht. Eine laut Verkehrspolizei Erlangen weit verbreitete Unsitte ist die Nutzung von Nothaltebuchten innerhalb von Autobahnbaustellen durch Berufskraftfahrer. Statt einen regulären Parkplatz zu suchen, blockieren sie diese kurzerhand zur Einbringung ihrer Ruhezeit. Somit stehen diese Flächen für Notfälle nicht mehr zur Verfügung. Am Montag um 17.55 Uhr wurde ein 51-Jähriger an solch einer Stelle kontrolliert. Dabei wurden auch noch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. Nachdem eine Sicherheitsleistung in Höhe 500 Euro bezahlt wurde, konnte der Lastwagenfahrer sich auf die Suche nach einem regulären Parkplatz machen.