Auf Einladung der beiden Leseclubs durften sich Carl-Platz-Grundschule und Cunz-Rey-ther-Grundschule über den Besuch der Kinderbuchautorin Meike Haas freuen. Gemeinsam mit den Buben und Mädchen der zweiten bis vierten Klasse entführte sie in den „wundersamen Weltraumzoo“.

Rettungsmission gestartet

Dorthin wurde Julius Meerschweinchen entführt, und gemeinsam mit seiner Freundin Nelly ging es auf eine abenteuerliche Rettungsmission.

Unterstützung bekamen die Helfer von den Kindern, die nicht nur jede Frage der Autorin beantworten konnten, sondern auch ganz genau wussten, wie etwa Zottelmoks, Sofatiere, Kromotokel oder Klingelwürmer sprechen.

Auch „in der Schurkenstraße 7“ ging es merkwürdig zu. Gerade hergezogen, musste Lina feststellen, dass mit ihren Nachbarn etwas nicht stimmt. Begeistert lauschten die Kinder, wie sich Lina gemeinsam mit ihrem neuen Freund Wendelin daran machte, den geheimen Plan der Nachbarn zu lüften.

Im Anschluss lag es an den Kindern, der Autorin ein Loch in den Bauch zu fragen. Dabei konnten sich die Grundschüler , die fast alle selbst in ihrer Freizeit kleine Geschichten schreiben, jede Menge Tipps und Anregungen holen. red