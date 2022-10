Spielraum Kultur präsentiert erneut die Band „Someday Jacob“ mit ihrem neuen Werk „Oxygen Will Flow“: am Samstag, 5. November, um 20 Uhr in der Lohmühlhalle.

Siebziger Jahre Songwriting trifft auf Americana: Die Bremer/Hamburger Band sorgt seit dem 2015 erschienenen Album „It Might Take A While“ für Aufsehen.

Das Quartett um Sänger und Gitarrist Jörn Schlüter verbindet mit seinem Songwriter-Folk das goldene Leuchten Kaliforniens mit der kargen Romantik Norddeutschlands.

Zuletzt war diese Musik gemeinsam mit Ryan Hewitt ( Johnny Cash , Avett Brothers, Red Hot Cilli Peppers) zu einem ebenso anrührenden wie präzisen Album produziert worden.

Das neue Werk , „Oxygen Will Flow“, entstand größtenteils in Bremen. Impressionistische Instrumentals, Flöten, Saxophone − der Sound von „Someday Jacob“ ist amorpher, impressionistischer und organischer geworden.

Traurigkeit und Angst

Der Titel des neuen Albums von „Someday Jacob“ steht für die Überzeugung: Wenn es schlecht steht, ist Hilfe da. Auch wenn man es nicht merkt. Darum geht es meist in den Songs der Band : um chronische Traurigkeit, Angstzustände und das unschöne Erlebnis, irgendwie nicht Teil der Realität zu sein. Grob gesagt, geht es um das Verhältnis von Depression und Meditation.

Aber es geht auch um die persönlichen Erfahrungen von Jörg Schlüter in New York City, wo ihn ein medizinischer Notfall für zwei Wochen in ein Krankenhaus zwingt.

Zur Einstimmung gibt es auf der Homepage spielraumkultur.de Links zur Musik von „Someday Jacob“.

Der Eintritt beträgt 25 Euro/23 Euro (ermäßigt) an der Abendkasse. Online-Kartenvorverkauf ist möglich über spielraumkultur.de. red