Das Telefonteam des Impfzentrums für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt in der Sedanstraße ist auch während der Pfingstfeiertage telefonisch erreichbar: Am Samstag, 22. Mai, von 8 bis 18 Uhr, und am Pfingstmontag, 24. Mai, von 8 bis 16 Uhr. Am Dienstag, 25. Mai, ist die Hotline von 8 bis 20 Uhr besetzt.

Auch an Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni, gibt es eine telefonische Erreichbarkeit von 8 bis 16 Uhr. Die regulären Hotlinezeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr.

Mehr Informationen zum Impfzentrum unter www.erlangen.de/impfzentrum. red