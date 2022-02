Zum Thema Zustand der Straßen in Höchstadt:

Kommt man von einer Autofahrt aus Richtung Bamberg nach Höchstadt, dann wird man schon vor Etzelskirchen durch ein kräftiges Geschüttel im Fahrzeug daran erinnert, dass man bald am Ziel ist. Das wird aber noch heftiger, sobald man die evangelische Kirche erblickt. Diese Bamberger Straße ist eine richtige Mondlandschaft, wobei ich dem Mond nicht zu nahe treten will.

Es gibt sehr viele regionale Straßen hier in Höchstadt, die genau denselben Zustand aufweisen. Der Kieferndorfer (Holper-)Weg hat eine „Verbesserung“ erfahren, und es wurden viele Tempo-30-Schilder installiert, damit man die Fahrt zu dem supermodernen Aischparkcenter bei jedem Fahrbahnschaden so richtig genießen kann und in einem wachen Zustand dort entspannt ankommt. Einige Querstraßen am Grasigen Weg, rund um die evangelische Kirche, haben auch Ähnlichkeit mit einem Feld- und Waldweg, die man nur mit geeignetem Schuhwerk und Fahrzeugen benutzen kann.

Den Zustand von Schulweg und Dr.-Schätzel-Straße kann man ja nicht mehr als normalen Verkehrsweg bezeichnen, ein Schlagloch am andern und schlecht sanierte Schadstellen erfreuen uns täglich.

Diese Liste wäre noch viel länger, aber alle schlechten Straßen aufzuzählen, würde zu lange dauern. Man kann nur hoffen, dass die Lösung solcher banalen Probleme auch mal in die Liste der Planungen aufgenommen wird und nicht nur die Rede von Neubauten, Innenstadtbelebung und Industriegebieten ist, dabei nicht immer nur an Wachstum gedacht wird, sondern auch an Lebensqualität.

Günter Puppe

Höchstadt