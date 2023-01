Der Erlanger Polizei ist am Mittwoch ein Diebespärchen ins Netz gegangen, das in Geschäften in Erlangen und Nürnberg im großen Stil Waren entwendet hatte.

Die beiden Ladendiebe fielen dem Kaufhausdetektiv eines Erlanger Warenhauses auf, wie sie gemeinsam mit einer Vielzahl von Kleidungsstücken in einer Umkleidekabine verschwanden. Dort zog die 42-jährige Tatverdächtige einen Teil der Klamotten unter ihre eigenen an. Das übrige Diebesgut verstauten die beiden in einer Tasche. Anschließend verließen die beiden Tatverdächtigen das Geschäft.

Eine Streifenbesatzung der Erlanger Polizei nahm das Pärchen kurz darauf vorläufig fest. Dabei führten die Diebe Waren im Wert von mehreren Hundert Euro mit. Auch im Fahrzeug des Pärchens fanden die Beamten weiteres Diebesgut. Die angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiter entwendeter Waren in großem Ausmaß.

Nach ersten Feststellungen fanden die Polizeibeamten bei der 42-jährigen Frau und ihrem 48-jährigen Begleiter Diebesgut im Gesamtwert von über 5000 Euro, welches aus mehreren Nürnberger und Erlanger Geschäften stammte. Wie sich weiter herausstellte, fuhr der 48-Jährige mit dem Auto seiner Mittäterin, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. pol