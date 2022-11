Nachdem Bräutigam Oliver beim Herrenmodegeschäft Horbaschek in der Herzogenauracher Hauptstraße offenbar bestens ausgestattet worden war (der FT berichtete), sagte seine angehende Frau Michelle tatsächlich Ja. Was anderes hatten die Zuschauer der Dating-Soap „Hochzeit auf den ersten Blick“ auch gar nicht erwartet. Zwei Folgen sind es jetzt noch, es geht auf das Finale am 21. November zu. Am kommenden Montag erfahren die Fernsehzuschauer auf Sat.1 aber erst mal in Folge sieben, dass Michaela aus Bielefeld und Oliver aus Herzogenaurach im Eheleben angekommen sind und auch, wie Hund Anton auf Michaela reagiert, berichtet die beauftragte Agentur. Foto: Petra Fink-Wüst