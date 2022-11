Ende Oktober endete die Dienstzeit für einen langjährigen Mitarbeiter und Kollegen der BRK Rettungswache Höchstadt: Uwe Bogisch wurde in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.

Mit mittlerweile 64 Jahren war er laut einer Pressemitteilungfast sein halbes Leben für das BRK Erlangen-Höchstadt tätig, insgesamt 31 Jahre − mit einem Großteil davon auf der Rettungswache in Höchstadt.

Bogisch siedelte bald nach der Wende nach Westdeutschland um und brachte mit seinem Brandenburger Dialekt eine neue Stimmfarbe und immer gute Laune ins Fränkische Rettungswesen. Vorher war er seit 1985 im Dienst des DRK der DDR gewesen. Dort im Krankentransport, in der schnellen medizinische Hilfe und im dringlichen Hausbesuchs-Dienst. Entsprechend erfahren, qualifizierte er sich später weiter zum examinierten Rettungsassistenten und war in Höchstadt im Krankentransport wie auch in der Notfallrettung eingesetzt.

Von seinen Kollegen und Jörg Raber von der Wachleitung sowie Thomas Heideloff und Stefan Pechtl von der Rettungsdienstleitung bekam Uwe als kleine Abschiedsgeschenke ein täuschend echtes Rettungsdienst-Poloshirt in der Rentnerversion und seinen Krankenwagen als Modell für seine Sammlung. red