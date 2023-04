Evi Derrer, die über 30 Jahre die Landfrauenarbeit im BBV-Kreisverband Erlangen-Höchstadt maßgeblich geprägt hat, ist beim Ehrenabend in Gremsdorf zur Ehrenkreisbäuerin ernannt. Stellvertretende Kreisbäuerin Brigitte Groß lobte in ihrer Laudatio Derrers „begeisternde Zielstrebigkeit, mit der sie sich für die Frauen auf dem Land über den Kreisverband hinaus stark gemacht hat.“

Kreisobmann Robert Ort und die neue Kreisbäuerin Katrin Hansen zeigten sich erfreut über die große Resonanz und die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, darunter Landrat Alexander Tritthart , Altlandrat Eberhard Irlinger und Bezirksbäuerin Christine Reitelshöfer, die in ihren Grußworten den ehrenamtlich im BBV tätigen und zur Ehrung anstehenden Personen „größten Respekt für die hervorragende Arbeit “ zollten. „Ohne euch wären die Dörfer nicht so, wie sie sind“, brachte es Reitelshöfer auf den Punkt.

Auch in schwierigen Zeiten müsse man sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Dies bekräftigte die neue Kreisbäuerin Katrin Hansen und kündigte an, dass man auch bei der künftigen Arbeit alle einbeziehen wolle. „Alles, was wir tun, tun wir für uns“, sagte Hansen und dankte all denen, die lange Jahre ehrenamtlich tätig waren: „Ihr habt tolle Arbeit geleistet.“

Zahlreiche Ehrungen

Zusammen mit Bezirksbäuerin Reitelshöfer, BBV-Kreisgeschäftsführer Jochen Loy, Kreisobmann Robert Ort, seinem Stellvertreter Rudolf Groß und ihrer Stellvertreterin Brigitte Groß nahm sie die Ehrungen vor.

Die „Silbernen Ähre“ des BBV wurde an die aktiven Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner Alfons Maier (Aisch), Annegret Prütting (Eschenau), Christa May (Frauenaurach), Georg Buchner (Hammerbach), Petra Eckert (Herpersdorf), Thomas Dressel (Hesselberg), Gerhard Popp (Höfen), Gerwin Tiefel, Beate Tiefel (Kriegenbrunn), Thomas Pfeiffer , Isolde Erbel (Mailach), Maria Düthorn (Sterpersdorf), Werner Brandt (Vestenbergsgreuth), Annette Wächtler (Wachenroth), Dieter Geyer (Weingartsreuth), Gerhard Roß (Wellerstadt) und Theodor Fischer (Weppersdorf) überreicht.

Viele Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner, die 30 Jahre und länger in diesem Amt tätig waren und nicht mehr kandidierten, dürfen nun den Ehrentitel tragen: Helga Brehm (Alterlangen), Anita Batz (Atzelsberg), Gerhard Schmidt , Mina Mader (Biengarten), Hannelore Bayer (Boxbrunn), Heribert Hahn, (Buch), Wilhelm Nussel (Burgstall), Agnes Haußer (Hannberg), Marga Buchner (Hammerbach), Hildegard Lunz (Haundorf), Evi Derrer (Kleinweisach), Johann Güthlein (Marloffstein), Georg Kreß (Münchaurach), Wilfried Funke, (Neuhaus), Anneliese Kerler (Niederndorf), Gerhard Hetzar (Oberreichenbach), Günther Fensel (Oberschöllenbach), Reinhard Ochs, Elisabeth Blankenbühler (Schwarzenbach), Erna Kofler (Uttenreuth), Rosa Rost (Vestenbergsgreuth).

Aus der Kreisvorstandschaft ausgeschieden sind Irmgard Blankenbühler, (Fetzelhofen), Johannes Rohlederer (Großgeschaidt), Wilfried Funke (Neuhaus), Günther Fensel (Oberschöllenbach) und Christa Grau (Reinersdorf).

Urkunden und Geschenke

Ehrennadeln, Urkunden und Geschenke gingen auch an Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner für 20, 25, 30, 35, 40, 45 (Georg Baier, Gremsdorf ) und 50 Jahre (Mina Mader) im Amt. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Landfrauenchor unter Leitung von Sandra Hagen.