Dirk von Vopelius ist einer der Architekten von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen für suchtkranke Menschen, die wieder zurück in die Berufswelt drängen.

Als IHK-Präsident hatte sich der Nürnberger Unternehmer bereits vor vielen Jahren dafür eingesetzt, dass zwischen der IHK-Mittelfranken und den Sozialen Betriebsstätten der Laufer Mühle Kooperationsverträge abgeschlossen wurden. Dies geschah mit der Intention, spezielle Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Menschen zu schaffen, die infolge von Alkohol, Drogen oder Medikamenten in eine Abhängigkeitserkrankung abgerutscht sind und dabei auch noch ihren Arbeitsplatz verloren haben.

Über die letzten zehn Jahre konnten nun viele Rehabilitanden diese Qualifizierungslehrgänge durchlaufen und so, neben der Überwindung der Sucht, auch den Wiedereintritt in die Arbeitswelt schaffen. Damit Qualifizierungslehrgänge wie beispielsweise der „Soziotherapeutische Assistent/IHK“, für die es staatlicherseits keine Gelder gibt, weiter stattfinden können, übergab Dirk von Vopelius einen Scheck mit einer Summe von 5000 Euro an Michael Thiem von der Laufer Mühle.

„Ich bin überzeugt, dass ihr damit vielen weiteren Menschen in Not helfen werdet“, so der Spender bei der Übergabe des Spendenschecks. red