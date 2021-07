Im 17. Jahrhundert fanden mehr als 1000 französische Glaubensflüchtlinge – sogenannte Hugenotten – in der Ackerbürgerstadt ihr neues Zuhause. Überreste des französischen Flairs sind bis heute noch in Erlangen zu bestaunen. Deshalb findet am Mittwoch, 4. August, um 17 Uhr eine Führung statt: „Christian Erlang – Die Hugenottenstadt zum Feierabend“. Eine Teilnahme ist ausschließlich nach Voranmeldung in der Tourist-Information möglich. Treffpunkt ist der Eingang der Hugenottenkirche in Erlangen . Foto: Veranstalter