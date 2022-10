Barrierefreiheit zu schaffen im öffentlichen Raum, im Personennahverkehr, in öffentlichen Gebäuden sowie in Gebäuden von öffentlichem Interesse, sieht die Adelsdorfer Behindertenbeauftragte Gabriele Kullmann als Ziel ihrer Arbeit. Ihr ist klar, dass sich „nicht alle topografischen Gegebenheiten barrierefrei umgestalten lassen“.

Als Beispiel nennt sie dem Sozialausschuss der Gemeinde den Aischer Friedhof. Auch sei in den meisten Fällen eine für alle gleichermaßen zufriedenstellende Lösung unmöglich. „Bordsteinkanten sind für Blinde zur Orientierung notwendig, für Rollstuhlfahrer stellen sie jedoch ein großes Hindernis dar.“ Dennoch gibt es auch Positives zu berichten. So wurden laut Kullmann die Bordsteinkanten am Läusbergring abgesenkt, der Zugang zum Briefkasten erleichtert und eine bessere Überquerung der Straße ermöglicht.

„Es sind manchmal Kleinigkeiten, mit denen man was erreichen kann“, sagt Kerstin Auer (Grüne). „Wie, dass Rollifahrer einen Brief in den Briefkasten werfen können“, stimmt Kullmann ihr zu.

Projekt „Hürdenlos“

Ein weiterer Punkt, der ihr wichtig ist, ist das Projekt „Hürdenlos“, in welchem bereits 103 Objekte mit Foto und Beschreibung gelistet sind. Ein von Ulrich Storkenmaier-Fabinyi und Georg Hammer erarbeiteter Ausbaustand der Bushaltestellen in Adelsdorf zeigt die Unermüdlichkeit und Einsatzbereitschaft, mit welcher Kullmann und ihr Team sich für eben jene Barrierefreiheit einsetzen. „Wenn wir eine Schulnote vergeben würden, wie wären wir aufgestellt?“, fragt Zweite Bürgermeister Günter Münch. „Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind“, erwidert Kullmann, „nicht sehr gut, aber gut.“

Was immer noch fehlt, sind laut Kullmann barrierefreie Treffangebote für ältere Menschen. „Angebote für Kinder und Jugendliche sind ja ganz schön“, sagt sie, „aber auch ältere Menschen mit ihrer Lebensleistung haben ein Anrecht auf einen attraktiven Raum.“

Förderprogramm ausgelaufen

Im Zuge der Sitzung berichtet Heike Zahnleiter, Leiterin Soziale Dienste, dass bis ins letzte Schuljahr aufgrund der Pandemielage zusätzliche Busse zur Schülerbeförderung gefördert wurden. Aufgrund von 150 Grundschul-Buskindern wurde so auch in Adelsdorf ein zusätzlicher Bus geordert. „Leider sei dieses Förderprogramm nun ausgelaufen“, erläutert Zahnleiter.

„Da die Krankheitswelle uns noch weiter im Griff hat“, werde der zusätzliche Bus nun bis Dezember befristet weiter eingesetzt. Dies wird laut Zahnleiter mit rund 6000 Euro netto zu Buche schlagen.

„Ich glaube, auch im Januar und Februar wird Corona noch nicht ganz von uns gegangen sein“, prophezeit sie. „Wichtig ist, dass die Sicherheit im Vordergrund steht“, erklärt Münch.