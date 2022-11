Die „Bücherstube“ in Höchstadt hat den Autor Horst Eckert eingeladen, der am Freitag, 11. November, 19.30 Uhr, im Schlossgewölbe aus seinem Wirtschaftsthriller „Das Jahr der Gier“ lesen wird.

Der 1959 in Weiden in der Oberpfalz geborene Horst Eckert gilt als einer der wichtigsten deutschen Vertreter von eindringlich geschriebenen Kriminalromanen . Die Jagd nach Erfolg kennt in seinem Krimi keine Grenzen. Und keine Gnade.

Der britische Journalist Oscar Ravani wird in Düsseldorf auf offener Straße mit dem Messer angegriffen. Ein rassistisch motiviertes Attentat? Kriminalrätin Melia Adan und Hauptkommissar Vincent Veih wollen die Aussagen noch einmal unter die Lupe nehmen. Doch ein vermeintlicher Zeuge ist plötzlich unauffindbar. Ravani selbst schweigt. Mit seinen Recherchen zu einem großen Finanzdienstleister könnte er sich allerdings Feinde gemacht haben. Die Firma gilt als deutsches Vorzeigeunternehmen mit engen Kontakten zur Politik. Wie viel an dieser Erfolgsstory ist echt? Für ihre Ermittlungen begeben sich Vincent und Melia in eine finstere Parallelwelt von ungeahnten Ausmaßen. red