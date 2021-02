"Sorrowville - Der Knochenfürst": So nennt sich das jüngste Büchlein des Herzogenauracher Autors Henning Mützlitz. Es stellte den Auftakt der Novellenreihe "Sorrowville" dar, an der insgesamt fünf Autorinnen und Autoren mitwirken. Das war im November. Jetzt ist es soweit, dass der zweite Band erschienen ist: "Die Todesapotheke".

Verfasst wurde er von einer Autorin unter dem Pseudonym Naomi Nightmare, und auch die zweite Geschichte rund um die unheimlichen Fälle des Privatermittlers Zacharias Zorn führt in die 1920er-Jahre an die US-amerikanische Ostküste. Das teilt der Herzogenauracher Autor Mützlitz mit, der für die pulpige Horror-Novellenreihe "Sorrowville" unter dem Preudonym Malcolm Darker schreibt.

Wie schon sein Auftaktband "Der Knochenfürst" erzählt die zweite Novelle "Die Todesapotheke" eine eigenständige, in sich abgeschlossene Geschichte. In diesem Fall dreht sie sich rund um geheimnisvolle Todesfälle in der Kleinstadt Sorrowville, die augenscheinlich von einer neuartigen Droge ausgelöst werden. Doch Zacharias Zorn und die Reporterin Elizabeth Roberts ahnen schnell, dass mehr dahintersteckt.

Autorinnen und Autoren sind: Malcolm Darker (Henning Mützlitz), Naomi Nightmare (Michaela Harich), Sheyla Blood (Jacqueline Mayerhofer), Chastity Chainsaw (Björn Sülter), Scarecrow Neversea (Mike Krzywik-Groß).

Die Novellenreihe "Sorrowville" erscheint im Verlag "In Farbe und Bunt". bp