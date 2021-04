Andreas Scheuerer

Jürgen Leicht kennt sich aus im Holzgeschäft. Schließlich führt der Zimmermann seinen Meisterbetrieb in der großen Bauerngasse von Höchstadt bereits in der sechsten Generation. Um seine Kunden umfassend beraten zu können, hat sich Leicht breit aufgestellt mit seiner Firma, wie er sagt. Aber was gerade auf dem Holzmarkt los ist, das hat selbst der Zimmerer nicht für möglich gehalten. Denn dort steigen die Preise seit Monaten stark an - und das wird auch für Leicht langsam zum Problem. "So etwas habe ich noch nicht erlebt", sagt er.

Hochwertiges Bauholz ist in Deutschland derzeit Mangelware. Besonders betroffen ist das Fichtenholz, das Zimmereien und anderen holzverarbeitenden Betrieben im Land zu fehlen scheint. Wer sich in hiesigen Sägewerken umhört, bekommt oft die gleiche Antwort: Schuld an der Situation seien die Holzexporte in die USA, wo das europäische Fichtenholz derzeit sehr beliebt ist. Das wiederum liegt daran, dass ein kanadischer Käfer den nordamerikanischen Holzmarkt so stark ins Wanken gebracht hat, dass man dort nun auch nach Europa linst. Und weil die Amerikaner bereit sind, enorm hohe Preise für Fichtenholz zu bezahlen, verkaufen Sägewerke nach Übersee.

"Noch kann man sich durchmogeln"

Für Leicht, der in seinem Betrieb 13 Mitarbeiter beschäftigt, heißt das, dass er sich frühzeitig um sein Bauholz kümmern muss. Auf seinem Hof stehen einige Paletten mit Fichtenholz beladen, die der Zimmermeister vorbestellt hat. Normalerweise gebe er seine Holzbestellung immer 14 Tage im Voraus auf, nun sind das mindestens fünf bis sechs Wochen. Zwar sei die Situation für seine Firma derzeit noch nicht bedrohlich, sagt er. Dennoch mache sich die Preisunsicherheit langsam auch bei Kunden bemerkbar. Schließlich kann Leicht seit Wochen keine exakte Angabe dazu machen, wie teuer das Holz für Aufträge im September sein wird. "Im letzten halben Jahr ist der Preis für die Fichte um 60 Prozent gestiegen, und ein Ende ist nicht in Sicht", sagt Leicht.

Sein Umsatz ist bislang nicht zurückgegangen, berichtet der Zimmerer. "Wir konnten uns mit kleineren Aufträgen gut durchmogeln. Aber ewig geht das nicht." Wenn sich an der Situation nichts ändere, werde es auf den Baustellen schwierig, da man ohne Material auch die Bauaufträge ruhen lassen müssen. Dann könne es durchaus sein, dass er seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müsse, erklärt der Zimmermann. "Es gibt für uns keine Alternative zum Rohstoff Holz ."

Eine Lösung sieht Leicht derzeit nicht. "Entweder bauen alle weniger oder man müsste den Export verbieten", sagt er. Beides stehe momentan nicht zur Debatte, weshalb Leicht auch nicht damit rechnet, dass die Preise in den kommenden Wochen fallen werden. Ein Dilemma ist seiner Ansicht nach, dass die deutsche Forstwirtschaft so gut aufgestellt ist, dass man jederzeit an Holz herankommt - und das zu sehr günstigen Preisen. Weil der Holzpreis in den vergangenen sieben, acht Jahren viel zu niedrig war, habe nun auch das Ausland Interesse am europäischen Markt bekommen. Die Nachfrage steigt, die Preise daher auch. "So einfach ist das", sagt Leicht.

Export alleine schuld?

Für den Zimmerer waren die gestiegenen Preise zunächst gute Nachrichten. Schließlich konnte Leicht die Preise direkt an die Kunden weiterreichen. Da das Interesse an hochwertigen und nachhaltigen Holzhäusern in den vergangenen Jahren stark zugenommen habe, boomte der Markt, erklärt Leicht. Auch die Pandemie habe dazu beigetragen, dass die Auftragsbücher der Bauunternehmer voll sind. Nun jedoch sei ein derartiges Preisniveau erreicht, dass auch die Kunden nicht mehr bereit sind mitzugehen. Der Holzmarkt sei nur ein Beispiel von vielen, sagt der Unternehmer.

Auch Gerhard Hofmann sieht die Entwicklungen auf dem Holzmarkt kritisch. Der Förster aus Wachenroth betont, dass es in deutschen Wäldern keinen Mangel an Fichtenholz gebe, im Gegenteil. Waldbesitzer hätte in diesem Jahr teilweise darauf verzichtet, Holz zu schlagen, weil der Markt im vergangenen Jahr "gut gefüllt" gewesen sei. Weil die Preise, die den Waldbesitzern für ihr Holz geboten wurde, zudem sehr gering waren, habe er seine Waldbesitzer nicht zu einer weiteren Rodung geraten, erzählt Hofmann. Das nämlich sei das eigentliche Dilemma, sagt der Förster: Den Waldbesitzern werde kaum etwas für ihren Rohstoff geboten, verschifft aber werde das Holz letztendlich zu Wucherpreisen.

Dass die enorme Preissteigerung hierzulande ausschließlich mit den USA-Exporten zusammenhänge, bezweifelt Hofmann. Zum einen seien die Mengen, die Deutschland liefern könne, im Vergleich zu den kanadischen sehr gering. Zum anderen habe man in den Vereinigten Staaten andere Maßeinheiten für Holz , was den Export für viele Sägewerke kompliziert mache. Seiner Meinung nach seien die Kunden bereit, die hohen Preise für das Fichtenholz zu bezahlen - auch innerhalb Europas. "Aber eine eindeutige Erklärung für das derzeitige Marktüberhitzung zu finden, ist schwierig", sagt Hofmann.