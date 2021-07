Toni Hofreiter und Tina Prietz kommen nach Herzogenaurach. Unter dem Titel „Alles ist drin“ eröffnen die beiden am Donnerstag, 8. Juli, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) beim ASV Niederndorf, Vacher Straße 27, den Bundestagswahlkampf im Kreis. Im Anschluss steht Hofreiter für Fragen zu seiner Arbeit im Bundestag und dem Wahlprogramm der Grünen zur Verfügung. Die Anzahl der Gäste ist aus Pandemiegründen limitiert. Deswegen ist es unbedingt erforderlich, sich unter gruenlink.de/27d1 anzumelden.

Anton Hofreiter ist seit Oktober 2013 Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag . Von 2011 bis 2013 war er Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr , Bau und Stadtentwicklung und kennt die Situation in Herzogenaurach und dem Kreis aus vielen Besuchen. Als Biologe liegt ihm der Erhalt der Artenvielfalt sehr am Herzen, für Landwirtschaft und Artenschutz ist er Experte. Außerdem ist ihm soziale Gerechtigkeit wichtig.

Tina Prietz ist die Direktkandidatin für den Bundestag von Bündnis 90/Die Grünen für den Landkreis ERH und die Stadt Erlangen . Schon als Schülerin war sie in Höchstadt politisch engagiert, 2019 initiierte sie die ersten „Fridays for Future“-Demos in Erlangen.

Seit einem Jahr sitzt sie im Stadtrat von Erlangen und engagiert sich als stellvertretende Fraktionsvorsitzende insbesondere für die Themen Klimaschutz, Mobilität und Beteiligung. red