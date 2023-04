Ein Highlight im Gemeindeleben ist jedes Jahr die Konfirmation .Vom Beichtgottesdienst bis hinein in den Konfirmationsgottesdienst in St. Roswinda Schornweisach zog sich dabei die biblische Geschichte von „Jakob und seiner Familie“.

In der Konfirmationspredigt kam dann der Text vor, in dem sich Jakob auf ein Treffen mit seinem Bruder Esau vorbereitet, den er vorher betrogen hat: „Und Gott segnet Jakob in dieser Erzählung, denn Gott blickt Jakob freundlich an. Gott ist nicht nachtragend und lässt ihn nicht hängen, sondern er geht mit ihm und bleibt bei ihm im Leben. Diese Gewissheit haben auch Christen, jeden Tag. Wir gehören durch die Taufe zu Gott . Wir bekennen uns in der Konfirmation zu unserem Gott .“

Entsprechend dieser biblischen Geschichte wurden danach alle Gottesdienstteilnehmer eingeladen, sich gemeinsam laut und deutlich zu Gott zu bekennen − stellvertretend taten es die Konfirmanden.

Der Gottesdienst wurde gestaltet von Gospelchor und Orgelklang, geleitet durch Katharina Rain. Und nach dem Gottesdienst kam noch der Posaunenchor unter Leitung von Marcus Rain in die Kirche.

Der Taufstein war mit Weiden geschmückt, denn „Weide verträgt bekanntlich ein bisschen Nässe und wächst wie die Konfis im Jugendstadium schnell in die Höhe“.

Nach dem wunderbaren Gottesdienst gingen die Konfirmanden dann zum Feiern und trafen sich am nächsten Morgen zum Konfirmandenausflug. Dieser ging auf Wunsch der Konfirmanden ins Deutz-Werk nach Lauingen. Evi Seeger