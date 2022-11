Im Alten Reithaus in Triesdorf überreichten Regierungsvizepräsidentin Birgit Riesner und Ministerialrat Michael Karrer die Urkunden und Zeugnisse an 123 Landwirtinnen und Landwirte. Unter den Besten war auch Alfred Hock aus Höchstadt. Das berichtet die Pressestelle der Regierung von Mittelfranken.

Die besten Landwirtinnen und der beste Landwirt waren in diesem Jahr in den einzelnen Ausbildungsbereichen Berenike Kröck aus Steinkirchen mit einem Notendurchschnitt von 1,09 (duale Ausbildung). Ihr folgten Johanna Würtenberger aus Leutkirch (Hochschule Dual) mit einem Notendurchschnitt von 1,2 und Alfred Hock (Bildungsprogramm Landwirt) aus Höchstadt/Aisch mit einem Notendurchschnitt von 1,68. Als besondere Auszeichnung erhielten sie Buchgeschenke durch die Regierung von Mittelfranken und Bildungsgutscheine seitens des Bayerischen Bauernverbandes .

Grüne Berufe „sind in“

Ministerialrat Michael Karrer stellte in seiner Festansprache fest, dass die Zahl der Berufsanfängerinnen und -anfänger im Beruf Landwirt im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen ist. Grüne Berufe seien „in“ bei den jungen Menschen. Um Erfolg im Beruf zu haben, sei eine fundierte Aus- und Weiterbildung zwingend nötig. Bereits um 1870 entstanden in Bayern die ersten Landwirtschaftsschulen , die sich laut Karrer in den letzten 150 Jahren als tragende Säule in der Fortbildung entwickelt haben.

Er sagte weiter: „Landwirtschaft wird nicht einfacher, sondern komplexer, vielfältiger und diverser. Es gilt nicht nur die Ernährung sicher zu stellen, es gilt auch den Dialog mit der Gesellschaft zu führen“. Der Landwirt müsse heute als Unternehmer nicht nur „fachlich richtig“ handeln, sondern auch weitreichende Entscheidungen für sein Unternehmen treffen, sagte Karrer. Das bedeute, „er muss mehr denn je strategisch denken und dabei die Wirtschaftlichkeit, die Anforderungen der Gesellschaft, neuere technologische Entwicklungen, Umweltaspekte und die rechtlichen Grundlagen in sein Denken und Planen einbeziehen“. red