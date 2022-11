Kürzlich waren Margarete Walcher und ihr Mann in ihrer Funktion als Vorstandsmitglieder des Vereins „Hajastan-Armenienhilfe“ in Armenien. Die Gründe für ihre Reise in das östliche Nachbarland der Türkei fassen sie in einer Pressemitteilung zusammen: Erstens wurde die 29. Saison der „Küche der Barmherzigkeit“ gefeiert. Während alle Gäste und auch die regelmäßigen Nutzer der „Küche“ eine Mahlzeit einnahmen, führten armenische Kinder Volkstänze vor. Die Küche steht allerdings nach Angaben des Vereins vor einem Problem: Der Wertverlust des Euro gefährde die Finanzierung zunehmend.

Zweitens wollte das Ehepaar Walcher den Beginn einer Aufforstung miterleben. In der Nähe der Stadt Stepanavan wurden 2525 Bäumchen gepflanzt: 100 Nordmanntannen und 100 Silberfichten waren dafür als Spende aus einer Baden-Württembergischen Gärtnerei gekommen. Alle anderen Bäume waren in Armenien aufgezogen worden.

Die Folgen des Ukrainekriegs

Zudem wollten die Höchstadter auch die drei Lehrwerkstätten in Vanadzor besuchen, die der Verein in den vergangenen Jahren gebaut hatte. Die Reise hat gezeigt, dass auch die Armenier unter den Folgen des Ukraine-Krieges leiden. Nicht nur die große Teuerung, auch die Wohnungsnot und die stark gestiegenen Mieten wegen vieler Flüchtlinge aus Russland erschweren das alltägliche Leben. „Unsere Hilfe ist nach wie vor existenziell wichtig“, fasst Walcher zusammen. red