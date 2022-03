Für den erkrankten Vorsitzenden Klaus Müller übernahm Kassier Günther Schiffer die Regie der Jahreshauptversammlung des Fischereivereins Höchstadt. In seinem Tätigkeitsbericht bat Schiffer im Namen des Vorsitzenden , dass der Arbeitseinsatz noch besser sein sollte. Dennoch leisteten die rund 80 Mitglieder immerhin 1236 Stunden. Schiffer berichtete zudem, dass durch die ausgefallenen Festlichkeiten wie Fischerfest und Altstadtfest viel Geld in der Kasse fehlt.

Bei den verschiedenen Tätigkeitsberichten sprach Wasserwart Sebastian Baum sehr ausführlich über Arbeiten, Besatz und Fangergebnisse. In der Jugendgruppe befinden sich zwölf Nachwuchsangler, vermeldete deren Leiter Mario Brauns. In der Funktion als Kassier erläuterte Schiffer ein großes Zahlenwerk. Insgesamt sei der Fischereiverein Höchstadt gut aufgestellt.

Statt einem großen Fischerfest will man voraussichtlich am 17./18. Juni am Vereinsheim feiern. Bei der diesjährigen Fischerprüfung sind 29 Prüflinge am Start. Schiffer ehrte zum Abschluss die besten Angler, so besonders den Fischerkönig Richard Willert. pn