Die Stadt Höchstadt sucht für die Weihnachtszeit 2021 ein neues Höchstadter Christkind . Bewerberinnen sollten aus Höchstadt oder einer umliegenden Gemeinde kommen, 15 bis 18 Jahre alt alt sein, lange Haare haben (blonde Locken sind keine Voraussetzung) und freundlich sein. Wichtig ist die Freude am Umgang mit Menschen, an Adventswochenenden Zeit zu haben, sich zuzutrauen, den Prolog des Christkinds auswendig zu sprechen. Das Christkind wird etwa zehn Auftritte haben. Bewerber schicken ein Portraitfoto von sich zusammen mit einem kurzen Text, warum die Aufgabe für sie passt an christkind@hoechstadt.de. Einsendeschluss ist Montag, 8. November, 10 Uhr.