Der Agenda-Arbeitskreis Kultur weist auf das Kabarettkonzert von „Gankino Circus“ am Samstag, 4. Februar, in der Fortuna-Kulturfabrik hin. Karten sind im Vorverkauf in der Fortuna-Kulturfabrik bereits erhältlich, ebenso online unter fortuna-kulturfabrik.de.

Was der Franke für Bayern ist, das ist laut Programmankündigung der Finne für Europa: ein Exot aus dem Norden, wortkarg, wunderlich – und doch irgendwie liebenswert. Da verwundert es nicht, dass sich die Gruppe „Gankino Circus“ aus dem westmittelfränkischen Dietenhofen geradezu magisch angezogen fühlt von Finnland. Und so wird nach einer televisionistischen Grenzerfahrung kurzerhand der Bandbus bepackt, und die vier Ausnahmekünstler brechen auf zu einer Reise, nach der nichts mehr so sein wird wie zuvor. „Bei den Finnen“ heißt das neue Programm, das als weltweit erstes Kulturspektakel Wathose, Schuhplattler und Filterkaffeemaschine auf der Bühne zusammenbringt.

Die Besucher begleiten die Musiker auf ihrem Roadtrip und lernen eigentümliche Bräuche wie Axt- und Grashalm-Weitwurf kennen. Sie können über die vier mutigen Franken staunen, die beim Frauen-Weittragen als einziges Team ohne Frau ihren Mann stehen. Oder sie können herausfinden, warum die Finnen so selten ihre Hemden wechseln, was das mit den rätselhaften Waschschüsseln auf der Bühne zu tun hat, welche Zauberkräfte in dem mitgebrachten roten Kanu stecken und wie „Gankino Circus“ dem Geheimnis der finnischen Gelassenheit auf die Spur kommt.

Im Mittelpunkt steht die Musik: Finnische Polkas treffen auf fränkischen Rock ’n’ Roll, virtuose Weltmusik aus eigener Feder verschmilzt mit unkonventionellen Interpretationen alter finnischer Volkslieder oder klassischer Werke wie der „Finlandia“ des Komponisten Jean Sibelius.

So facettenreich die Musik, so bunt ist auch die Zusammensetzung der illustren Reisegesellschaft. Da sind der Junggeselle und Arztsohn Simon Schorndanner junior an Saxofon und Klarinette und Akkordeonist Maximilian Eder aus der legendären Dynastie der Eders, der sich als heimlicher Finnenflüsterer entpuppt. Johannes Sens, Trommel-Tausendsassa und Experte für finnisch-bajuwarische Verbrüderrungsrituale überrascht mit magischen Fähigkeiten. Und Ralf Wieland muss als Reiseleiter seine ungleiche Truppe ebenso wie das Publikum sicher durch den Abend führen.

Ein musikalisch-kabarettistisches Spektakel verspricht „Gankino Circus“. Vier Musiker , Geschichtenerzähler und Charakterköpfe, ein verqueres Bühnengeschehen, Musik und eine große Portion provinzieller Wahnsinn – das ist der „Gankino Circus“. Melodien, Humor und charmante Bühnenfiguren sind die zentralen Zutaten des Konzertkabaretts – ein Genre, das die Künstler mittlerweile zur Kunstform erhoben haben.

Zahllose Konzerte auf Kabarett-, Theater- und Festivalbühnen führten „Gankino Circus“ durch Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Ungarn, die Ukraine, Bulgarien, Serbien, Kasachstan, Kirgisien, Armenien, die Schweiz und Finnland. 2015 repräsentierte sich die Gruppe auf der Expo in Mailand. 2019 wurde „Gankino Circus“ ausgezeichnet mit dem Deutschen Weltmusikpreis „Ruth“ und dem Weltmusikpreis „Creole Bayern“. Aktuell spielen „Gankino Circus“ drei Bühnenprogramme: „Irrsinn und Idyll“, „Die Letzten ihrer Art“ und „Bei den Finnen“. red