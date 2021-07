Vodafone hat in Höchstadt a.d.Aisch eine neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen und versorgt erste Bewohner des Ortes und ihre Gäste mit der neuen Breitbandtechnologie 5G . Wie es in einer Pressemitteilung von Vodafone heißt, wird an drei weiteren Standorten im Kreis die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut.

Infrastruktur wird mitgenutzt

Diese 5G-Bauprojekte werden realisiert in Heroldsberg, Höchstadt und Herzogenaurach. Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden so, wie es bei der Mobilfunkversorgung mit Sprache und bei der mobilen Breitbandtechnologie LTE bereits heute nahezu der Fall ist. Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, wird Vodafone nach eigener Aussage zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen.

Die bereits bestehenden 36 Mobilfunkstationen im Kreis werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird, etwa an Masten, Aussichtstürmen , Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern.

Dieses geschieht Station für Station im Laufe der nächsten Jahre. Die Vorteile seien, so Vodafone , dass beim mobilen Datenverkehr alle Möglichkeiten der mobilen Breitbandtechnologie LTE abgedeckt werden und zwar mit deutlich höherer Geschwindigkeit. red