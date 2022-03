Der Transportunternehmer Werner Butzbacher aus Lonnerstadt , selbst leidenschaftlicher Golfer, initiierte spontan zusammen mit dem Golfclub Geiselwind am vergangenen Samstag eine Hilfsaktion für die Ukraine. Sein langjähriger Geschäftspartner an der polnisch-ukrainischen Grenze wird die Verteilung der Güter an die Hilfsbedürftigen mit zwei ansässigen Bürgermeistern im polnischen Oppeln übernehmen.

40 Paletten mit Hilfsgütern

Die Resonanz nach dem Spendenaufruf an alle Freunde und Mitglieder des Golfclubs Geiselwind war groß. Es gab so viele Sachspenden, dass sogar zwei Anlieferstellen mit der Firma Erko-Textil in Höchstadt und dem Golfclub Steigerwald in Geiselwind organisiert werden mussten. Es wurden warme Kleidung, Decken, Schlafsäcke, Lebensmittel, Hygiene-Artikel, Verbandsmaterial, Spielzeug und Krücken abgegeben. Insgesamt kamen so rund 40 Paletten mit Hilfsgütern zusammen.

Diese gesamte Aktion wurde in einer unglaublichen Teamarbeit abgewickelt. Es halfen Unternehmer wie beispielsweise die Firma Erko-Textil aus Höchstadt, die Firma Neumüller aus Weisendorf oder die Firma Göpfert aus Wiesentheid, die Paletten und Verpackungsmaterialien tatkräftig bereitstellten. Auch die Hilfsbereitschaft der Freunde und Mitglieder des Golfclubs Geiselwind war überwältigend. Zur zweiten Anlaufstelle in Höchstadt kamen neben vielen regionalen Spendern auch spontan Leute, die von dieser Aktion nur gehört hatten und einfach nur mithelfen wollten.

Auslieferung am Wochenende

Der Transport der Hilfsgüter erfolgt an diesem Wochenende. Die Ware wird in das polnische Oppeln geliefert. Dort werden die gespendeten Sachen nochmals speziell, zum Beispiel für Familien mit Kindern oder für ältere Menschen, kommissioniert und verteilt.

An dieser Stelle bedankt sich der Golfclub Geiselwind ganz herzlich bei allen Beteiligten. red