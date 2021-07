Passanten haben am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in Erlangen eine junge Frau bemerkt, die hilflos auf der Straße lag. Die hinzugezogene Polizeistreife nahm sich der jungen Erlangerin an, die offensichtlich viel zu viel

Alkohol zu sich genommen hatte. Nachdem sich die Frau mehrfach übergeben hatte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab den stolzen Wert von 2,54 Promille.

Die Frau wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus in Erlangen

gebracht.