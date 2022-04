Alarmierend sind die steigenden Zahlen bei psychischen Erkrankungen und Suchtmittelabhängigkeiten. In welchem Umfang die veränderten Bedingungen der modernen Gesellschaft, in der es verstärkt um Leistungssteigerung, Lustgewinn und um Ich-Optimierung geht, dazu beitragen, untersuchten Studenten der Universität Eichstätt-Ingolstadt im Rahmen des Seminars „Suchttheorie, Therapie und Prävention“.

Obwohl laut Pressemitteilung der therapeutischen Einrichtung Laufer Mühle Suchtmittel wie Alkohol, Medikamente oder Drogen jederzeit und überall zu haben sind, werden die Folgen des Konsums und Missbrauchs weitgehend tabuisiert. So nehmen laut Statistik fünf Prozent aller Arbeitnehmer regelmäßig Suchtmittel zu sich.

In Befragungen geben sie an, dass sie durch die Einnahme der Mittel die Belastungen am Arbeitsplatz zu reduzieren versuchen. Immerhin fühlen sich 30 Prozent von ihnen unter Daueranspannung und 80 Prozent erleben ihren Alltag als „stressig“. Jeder dritte Arbeitnehmer gibt an, dass er am Limit arbeite.

Zu den Arbeitsgruppen mit den Studenten hatte Seminarleiter Michael Thiem Betroffene aus dem Landkreis Erlangen- Höchstadt eingeladen, die selbst aufgrund solcher Belastungen in eine Suchtmittelabhängigkeit gerutscht waren. Aktuell absolvieren sie neben ihrer Therapie den Qualifizierungslehrgang „Soziotherapeutischer Assistent/IHK“, der sie befähigt, im Gesundheitsmanagement in Unternehmen tätig zu werden.