Peru steht derzeit mit über 180 000 Covid-Toten weltweit an der Spitze der Pandemie-Statistik, betrachtet in Relation zur Bevölkerungszahl. Laut einer Berechnung der Nachrichtenagentur AFP liegt die Quote bei rund 5500 Corona-Verstorbenen pro eine Million Einwohner. Die Todeszahlen liegen etwa sechsmal höher als in Deutschland.

57 Prozent aller Beschäftigten verloren ihre Arbeitsstelle, Hospitäler nehmen kaum Kranke auf, weil sie total überbelegt sind. Im ganzen Land herrscht Sauerstoffmangel, berichtet Hans Meister vom Sachausschuss „Eine Welt“ der Herzogenauracher Pfarrei St. Magdalena. Betroffen sei natürlich auch die Partnerpfarrei Tembladera, weshalb der Sachausschuss nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat (Konto: IBAN: DE54 7635 0000 0006 0091 46, Stichwort: „Tembladera“).

Padre Segundo, der Pfarrer von St. Magdalenas Partnerpfarrei Tembladera, beschreibt die Lage vor Ort: „Wir betreiben wieder unsere Armenküche, für die wir Hilfe von guten Freunden bekommen. Von der Provinzverwaltung erhalten wir auch Lebensmittel. Außerdem kassieren wir für das Essen einen Sol ( 25 Cent), der nur den extrem Armen erlassen wird.

Um vier Sauerstoffflaschen (zwei kleine, zwei große) mit den entsprechenden Manometern anzuschaffen, führten wir eine Spendenkampagne durch. Sogar das Zementwerk gab uns etwas. Wir brauchen aber noch weitere Sauerstoffflaschen, weil sich die Pandemie hier in Tembladera wie in der gesamten Provinz ausweitet. Ich bin mit der Ärztin unseres Gesund-heitszentrums in ständigem Kontakt.

Der Preis des Sauerstoffs steigt bis auf 800 Euro pro Flasche. Falls ihr uns etwas Geld schicken könntet, würde ich damit die Armenküche und ein paar sehr arme Kranke unterstützen. – Und wenn es reicht, würden wir noch Sauerstoff kaufen. Wir danken euch für eure Besorgnis um uns in dieser schweren Situation unseres Landes.“ red