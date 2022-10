Im Jubiläumsjahr 2022 des Herzogenauracher Clubs „HerzoBridge“ haben die Mitglieder die Clubmeisterschaft ausgespielt. Als Gewinner ging folgende Platzierung hervor: Den 1. Platz belegte Magret Mack mit Partnerin Maria Heck, den 2. Platz Christoph Schech mit Partnerin Sabine Gadek. Den 3. Platz eroberte Barbara Kurzweil mit Partnerin Silvia Maier.

Besonders freute sich der Bridge-Club über die netten Grüße ehemaliger Gründungsmitglieder. In griechischem Ambiente und mit landestypischen Spezialitäten wurden dann die Clubmeister gebührend gefeiert.

Insgesamt neigt sich ein abwechslungsreiches Jubiläumsjahr dem Ende zu: Laut einer Pressemitteilung ist geplant, die wöchentlichen Turniere am Montag, abhängig von den gesetzlichen Infektionsschutzmaßnahmen, auch in den Wintermonaten in Präsenz durchzuführen.

Außerdem werden monatliche Einsteigerturniere unter der Begleitung von Übungsleitern

im Vergleich mit drei weiteren Landesverbänden seit September angeboten.

Der VHS Kurs „Bridge für Einsteiger“ startet am 28. Oktober in der VHS. Informationen sind erhältlich bei Anna-Cornelia Scharboch. red