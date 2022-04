Bei der Hauptversammlung des Freundeskreises Herzogenaurach –Sainte-Luce-sur-Loire im Brauereigasthof Heller gab Erste Vorsitzende Christa Nitschke einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2021. Stammtische und Veranstaltungen waren demnach im zweiten Jahr der Corona-Pandemie wieder nur sehr eingeschränkt möglich. Und so gab es auch keinen Austausch mit dem Cercle d’Amis, keine Sprachwoche in der Partnerstadt, kein Altstadtfest und trotz aller Bemühungen auch keine Weihnachtsfeier.

Immerhin konnten in der zweiten Jahreshälfte drei Stammtische, zwei Treffen im Freien und ein Grillfest mit 31 Teilnehmern stattfinden.

Das Highlight jedoch war die Herbstfahrt nach Nancy und Metz. Die 33 Teilnehmer feierten ein Wiedersehen mit zwölf Freunden aus Sainte-Luce. Das Wetter war prima und man besichtigte etwa Nancy und die Altstadt von Metz. Die Freunde aus Sainte-Luce waren zu Picknick und Führungen vom Freundeskreis eingeladen. Die wechselvolle französisch-deutsche Geschichte dieser Region zeigte den Teilnehmern, wie wichtig Verständigung und Austausch für den Frieden sind.

Die Kassierin, Annette Blum, konnte mitteilen, dass die Einnahmen etwas höher als die Ausgaben waren; das Vereinsvermögen ist leicht angestiegen.

Die Neuwahl des Vorstands ergab folgendes Ergebnis: Erste Vorsitzende Christa Nitschke, Zweite Vorsitzende Cathy Rivière, Kassierin Annette Blum, Schriftführer Jörg Blombach; den Beirat bilden Vera Gies (Organisatorin der Sprachwoche), Werner Krauß , Horst Kreher, Bernhard Nitschke und Dietrich Voelskow, die Kasse prüfen Hans Schuler und Gerd Stransky.

Als Nächstes steht der Besuch aus Sainte-Luce an, und zwar in der Zeit vom 25. bis 29. Mai. Es werden wieder alle erwarteten 43 Gäste in Gastfamilien untergebracht werden. Die Sprachwoche findet heuer in Sainte-Luce statt. red