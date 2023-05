Mit der Kerwa in Hemhofen ist am vergangenen Freitag die Kerwasaison gestartet. Am Samstag in der Früh starteten die Kerwasburschen vom „Goldenen Schwan“ mit dem Ausgraben des Lochs für den „Kerwasbaam“. Nachdem die Vorbereitungen erledigt waren und man sich gestärkt hatte, fuhren 35 Leute in den Wald, um den Kerwasbaum zu holen. Wie schon im vergangenen Jahr waren auch dieses Mal wieder die Fußballer der D-Jugend dabei und unterstützten tatkräftig. Im Wald legte Karlheinz Reck den Baum problemlos um. Anschließend wurde zusammengelangt und man lud den Baum auf den Langholzwagen, um den Weg Richtung „Plätzla“ anzutreten. Musikalisch unterstützt von den Heckenmusikanten, zogen die Burschen und ihre Helfer im Schutze der heimischen Feuerwehr in Richtung Ortskern. Wo man dann mit geballter Kraft den 30 Meter hohen Baum in die Höhe wuchtete. Nach einer guten Stunde war es geschafft: Der wunderschöne Baum stand an seinem Platz vor der „Mary“, wo er schon seit Jahren traditionell aufgestellt wird. Anschließend wurde ausgiebig im Gasthaus gefeiert.

Burschen suchen das Fässla

Am Sonntag zogen die Kerwasburschen mit ein paar Unterstützern aus dem Radlerclub los zum „Fässla suchen“. Hierbei wurde im Dorf an etlichen Orten nach einem Bierfass gesucht. Die Zeckerner Musikanten unterstützten die schon leicht angeschlagenen Burschen musikalisch. Nach zwei Stunden intensiver Suche wurde das 30-Liter-Fass mit kühlem Bier gefunden und natürlich sofort angestochen. Alle Beteiligten waren glücklich und ließen den Sonntag gemütlich bei dem einen oder anderen Bier ausklingen. Aus Mangel an Pärchen fiel das Raustanzen dieses Jahr aus, aber man ist zuversichtlich, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Dienstags gab es wie jedes Jahr vergünstigte Preise bei den Fahrgeschäften, was viele Kinder voll ausgekostet haben. Alles in allem war es eine sehr gelungene Kerwa bei gutem Wetter.