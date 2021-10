Auf Einladung des Heimatvereins spielt das Musikduo „Die Neigschmeggdn“ am Samstag, 13.November, ab 19.30 Uhr in der Weinstube „Zum Zwetschger“. Ihr Repertoire reicht von bayrisch-fränkischer Volksmusik bis zu Klezmermusik. Aber auch Klassik und Schlager sind ihnen nicht fremd. Mit Akkordeon (Marina Brummer) und Gitarre/Perkussion (Christa Papesch) verbreiten sie im Nu gute Laune. Weil sie von südlich der Donau und nördlich des Mains nach Franken gezogen sind, nennen sie sich hier „Die Neigschmeggdn“, obwohl sie bereits bestens integriert sind. Karten gibt es bei Reinhard Grasse per E-Mail an reinhard.grasse@outlook.de oder unter der Rufnummer 0151/27185172 zum Preis von zehn Euro. Foto: Reinhard Grasse